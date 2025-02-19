«Боруссия» Дортмунд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Итоговый результат — 0:0.

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На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти. Голкипер «Спортинга» Руй Силва поймал мяч в нижнем углу ворот.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 3:0.