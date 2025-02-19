Гасилин хотел бы посмотреть на Семака в качестве тренера европейского клуба

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что ему было бы интересно посмотреть на главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в каком-нибудь европейском клубе. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, ранее российский специалист тренировал «Уфу».

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— Какие российские тренеры могли бы тренировать в лучших лигах Европы?

— В «Зените» классно работает Сергей Богданович Семак. У «Зенита» случались просадки, но команда выигрывает титул шесть раз подряд. Очень хотел бы посмотреть на Семака в качестве тренера европейского клуба. Хотя ещё несколько лет, думаю, он будет работать в Петербурге, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».