Вендел вернулся в расположение «Зенита» из Бразилии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что полузащитник Вендел вернулся в расположение команды из Бразилии. Напомним, ранее стало известно, что бразильский футболист покинул расположение сине-бело-голубых и вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

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« И з с о л н е ч н о г о Р и о в с о л н е ч н ы й А б у - Д а б и ! » — с к а з а н о в с о о б щ е н и и п р е с с - с л у ж б ы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.