Венгрия исключила из списка санкций 16-го пакета ЕС два клуба РПЛ и ОКР

Два футбольных клуба, выступающих в чемпионате России, могли оказаться под новыми санкциями Евросоюза, однако Венгрия наложила вето на это решение. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, также Венгрия настояла на том, чтобы ЕС не включал в санкционный список Олимпийский комитет России (ОКР) и Патриарха Кирилла.

«Краснодар» завершает 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. «Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Чемпионат России возобновится 28 февраля 2025 года матчами 19-го тура. «Динамо» сыграет 2 марта, «Зенит» свой матч проведет на день раньше.