Ямаль назвал имя футболиста, которого хотел бы подписать в «Барселону»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хотел бы видеть в составе своей команды полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу.

«Один игрок, которого я бы подписал в «Барсу»? Вы ожидаете, что я назову Неймара, но я скажу Мусиала… К сожалению, у него есть действующий контракт», — приводит слова Ямаля Barca Times.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.