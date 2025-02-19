Мостовой: «Спартак» правильно отказался от Илича

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что московский клуб правильно отказался от трансфера футболиста «Торино» Ивана Илича.

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Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что трансфер 23‑летнего футболиста из «Торино» в «Спартак» сорвался.

— «Спартак» правильно отказался от Илича. Когда его цена 10 миллионов евро, а за него нужно платить 20 — в данном случае всегда надо отказываться. Когда я услышал о возможной сумме трансфера свыше 20 миллионов, сказал: «Вы что, с ума сошли?» К трансферной политике же надо адекватно подходить, ведь футбол, в принципе, простая игра. Понятно, что сейчас время такое, когда на футболе наживаются, ведь самые быстрые деньги можно заработать именно в этом виде спорта. Бывают же трансферы за 100 миллионов, только после перехода игрок пять лет ходит по арендам, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Илич в текущем сезоне провел 13 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил мяч и отдал голевую передачу.

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