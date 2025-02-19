Мостовой: «Спартак» правильно отказался от Илича. Когда я услышал о сумме трансфера свыше 20 млн евро, сказал: «Вы что, с ума сошли?»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что московский клуб правильно отказался от трансфера футболиста «Торино» Ивана Илича.
Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что трансфер 23‑летнего футболиста из «Торино» в «Спартак» сорвался.
— «Спартак» правильно отказался от Илича. Когда его цена 10 миллионов евро, а за него нужно платить 20 — в данном случае всегда надо отказываться. Когда я услышал о возможной сумме трансфера свыше 20 миллионов, сказал: «Вы что, с ума сошли?» К трансферной политике же надо адекватно подходить, ведь футбол, в принципе, простая игра. Понятно, что сейчас время такое, когда на футболе наживаются, ведь самые быстрые деньги можно заработать именно в этом виде спорта. Бывают же трансферы за 100 миллионов, только после перехода игрок пять лет ходит по арендам, — сказал Мостовой «Матч ТВ».
Илич в текущем сезоне провел 13 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил мяч и отдал голевую передачу.
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