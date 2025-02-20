«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошел новичок ЦСКА

Алеррандро — первое большое интервью с новым нападающим ЦСКА: трудное детство, Роналдиньо, Винисиус, гол года, трансфер в Россию
Первое большое интервью с лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии после трансфера в российский клуб.
ЦСКА нуждался в классном забивале после отъезда Фёдора Чалова в Грецию. Аренда Гуарирапы проблемы не решила: 0 голов и всего 436 игровых минут в РПЛ говорят сами за себя. Как и седьмой показатель команды по результативности в лиге. Возможно, по весне венесуэльца прорвёт, но позиция в любом случае требовала доукомплектации. И клуб впервые за годы по-крупному вложился в статусного нападающего.
Алеррандро — дважды герой 2024 года в Бразилии: лучший бомбардир чемпионата (за компанию с небезызвестным Юри Алберто) и автор гола года («бисиклетой» в ворота «Крузейро»). После первой тренировки в новом клубе Алеррандро рассказал «Чемпионату»:
- о трудном и опасном детстве;
- о юном Винисиусе;
- о магии Роналдиньо;
- о самом волнительном моменте жизни (чистое кино!);
- о знакомых в «Спартаке» и «Зените»;
- об отличиях от Вагнера Лава;
- о фейковом аккаунте в Х.
Поехали.
«Боялся, что всё сорвётся и переход не состоится»
– В это окно у нескольких российских топ-клубов сорвались вроде бы уже готовые трансферы. Тебе тоже пришлось понервничать?
– Да, я был крайне взволнован, очень хотел приехать. Призна́юсь, боялся, что всё сорвётся и переход не состоится.
– Когда всё разрешилось, вздохнул с облегчением?
– Однозначно, и сейчас я очень счастлив. Хорошие ощущения от того, что имею возможность примерить эту футболку. Хочется уже поскорее начать помогать своей новой команде на поле.
– Что знаешь о России, РПЛ и ЦСКА?
– Я очень много общался с Мойзесом, и он рассказал мне о Москве. Уверен, что найду в городе подходящую школу для своих дочерей. Что касается футбола – знаю, что в чемпионате России очень высокий накал борьбы, постоянно идут острые противостояния. Для меня это дополнительная мотивация – хочется максимально помочь ЦСКА.
– А о России что-то слышал?
– Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться. Больше пока не расскажу, но я планирую познакомиться с достопримечательностями, приобщиться к российской культуре, истории. Хочу получше узнать вашу страну.
– Ты когда-нибудь видел снег?
– Вживую – ещё нет, только по телевизору.
– Холода не пугают?
– Чуть-чуть. Но мне безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях.
– Тёплая одежда у тебя с собой?
– Нет. Салвадор – один из самых тёплых регионов Бразилии, там зимняя одежда не нужна, так что привозить мне было нечего. Всё необходимое купим уже в Москве.
– Место ЦСКА в таблице РПЛ тебя тоже не смущает?
– ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.
– Тебе уже объяснили, какое место в истории ЦСКА занимает Вагнер Лав?
– Пока нет. Но для нас в Бразилии Вагнер Лав – это большой пример. Не сомневаюсь, что он был очень важен для нашей команды. Мне хочется так же войти в историю, оставить свой след здесь.
– Но стилистически вы совершенно разные нападающие.
– Да, мы немного различаемся. Вагнер более быстрый и маневренный, не привязывается к одному месту на поле. У него огромный объём движения. Мне тоже нравится движение, но я не ухожу так сильно в полуфланги. Больше люблю работать в створе ворот, в штрафной площади. Я прежде всего заточен на завершение атак.
– Седьмой номер взял, потому что девятый занят Гуарирапой?
– Абсолютно верно. «Девятка» – мой любимый номер.
«Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!»
– С армейскими соотечественниками – Рошей, Келлвеном, Мойзесом – ты пересекался раньше?
– Познакомились только здесь, в Турции. Против Келлвена и Мойзеса я играл, а Виллиана в чемпионате Бразилии не застал.
– С Мойзесом вы подружились по онлайн-переписке?
– Как только в прессе появилась информация о моём возможном переходе, он сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня. Я был очень тронут таким приёмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всё время рядом — ориентирует, направляет, подсказывает. Он для всех бразильцев ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль.
– Что Мойзес рассказывал тебе о ЦСКА до перехода?
– Он рассказал о тактике команды, какая у нас формация. Мне очень понравилось, что ЦСКА играет с двумя нападающими. Также он сообщил мне ряд важных вещей о Москве. Рассказал, как здорово жить в этом городе. Убедил, что там очень спокойно и безопасно. В конце концов Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!» Мне было приятно это услышать. Серьёзный кредит доверия!
– Успел провести одну-две тренировки в новом окружении?
– Сегодня (во вторник. — Прим. «Чемпионата») была первая.
– Есть отличия от тренировок в Бразилии?
– Да, уже первая тренировка отличалась от того, к чему я привык. Сегодня работали в тренажёрном зале: очень много качались, развивали силу. Это разительно отличается от того, как готовимся в Бразилии.
– Какими словами встретил главный тренер?
– «Добро пожаловать». Более обстоятельно всё обсудим в ближайшее время. На тренировке мне устроили традиционный командный коридор, а на ужине я поприветствовал одноклубников и исполнил песню.
– А бывшие одноклубники – Клаудиньо, Артур – не выходили на связь?
– Артур поздравил меня. Его жена – подруга моей супруги. Жалко, что я приехал, а они – уехали. Но я счастлив, что в России им сопутствовал успех и что у них всё получилось.
– Знаешь, что в «Зените» целых восемь бразильцев?
– Да, я знаю их. Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах с «Зенитом» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА.
— Такая обширная бразильская диаспора — плюс или минус для коллектива?
– Мне кажется, это хороший момент. Присутствие классных легионеров в команде очень важно для качества и роста команды. Это серьёзная помощь для молодых игроков, которые поднимаются из дублирующего или молодёжного состава.
– Уже 1 марта ЦСКА играть с «Зенитом» на самом большом стадионе лиги. Предвкушаешь дебют?
– Я посмотрел календарь, как только приехал, и увидел, что первая игра как раз с «Зенитом». Уже немного волнуюсь, но это приятный трепет. Хочу поскорее принять участие в этом матче — и победить!
– Как должен закончиться твой первый российский сезон, чтобы ты остался доволен?
– Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы.
– Это реально?
– Если напряжённо работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, то всё возможно. У нас отличная команда, мы способны на всё.
«Двоих друзей уже нет в живых, третий — за решёткой»
– Каким было твоë детство?
– Я родился в достаточно бедной семье в провинциальном регионе. Моё детство не было хорошим и счастливым, поэтому мне не нравится его вспоминать. Но это закалило меня и превратило в такого человека, каким я являюсь сегодня.
– Кто твои родители?
– Папа пытался играть в футбол, а мама работала в сфере клининга.
– Приходилось драться на улице?
– В детстве меня защищал старший брат. Мне вообще не нравятся перепалки – я спокойный человек, поэтому старался избегать конфликтов.
– Вы жили в опасном квартале?
– Да, уже в девять часов вечера лучше было сидеть дома и не высовываться на улицу. С наступлением сумерек там становилось особенно опасно.
– Как сложились судьбы твоих друзей?
– Из четырёх друзей только один работает. Двоих уже нет на этой земле, третий – за решёткой.
– А у тебя бывали экстремальные ситуации?
– Иногда я убегал домой, чтобы не поймать шальную пулю или не быть ограбленным. У нашего дома не было даже забора. Обчистить могли прямо у двери! Мы видели через окно, как вооружённые люди занимались непотребными вещами.
– Футбол позволил вырваться из этой среды?
– Да, я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Пешком ходил на тренировки по 10-12 км в одну сторону, ещё и в гору надо было подниматься! Мне приходилось чуть раньше остальных заканчивать тренировку, чтобы засветло успеть домой и не подвергать себя повышенному риску.
– Футбол так и остаётся главным социальным лифтом в Бразилии?
– Конечно, особенно сейчас. Футбол в Бразилии забирает детей с улицы и уводит с опасной дороги, на которой всё заканчивается печально.
– Ты перевёз семью из этого района, когда стал зарабатывать футболом?
– Да, сначала вывез маму, девушку и дочь. Потом и папа уехал оттуда. Сейчас я живу с женой и дочками, а родители – отдельно. Всё в том же городе, но в другом районе.
– Старший брат тоже играет?
– Чуть-чуть возится с мячом, но он не стал футболистом.
«В юности Винисиус был даже круче, чем сейчас!»
– Читал, что ты много забивал в юности.
– Да, в команде U17 и в дубле «Атлетико» я забил 70 голов за год.
– В 2012 году в Белу-Оризонти заехал Роналдиньо. Ты застал его в клубе?
– Да, но детям не разрешалось смотреть его тренировки.
– А хотелось?
– Очень!
– Любовался его игрой как зритель?
– Вживую видел всего две игры. Я жил на базе, и у меня не было денег, чтобы приехать на стадион и поглядеть на него.
– Когда наконец увидел – изумился?
– Это было что-то невероятное. Обычный человек или живое существо не способно проделывать такие штуки с мячом — чистая магия!
– Там ещё и Жо был.
– Я помню, что он играл с Роналдиньо, но после Жо перешёл в «Коринтианс», и дальше я за ним уже не следил.
– Дугласа Сантоса и Рафаэла Кариоку помнишь?
– Когда они были в команде, нам уже разрешалось смотреть тренировки основы. Но на поле мы не пересеклись — я ещё был слишком юн.
— А с Маркиньосом?
— С ним я играл в школе «Атлетико» – мы были парой нападающих.
– Не сохранились связи?
– Мы следим друг за другом в соцсетях, но особого общения нет.
— Майкон в «Минейро» не вспоминал Россию?
— Вот с ним я играл в основе. За сумасшедшую скорость его прозвали Майкон Болт. Он говорил, что ему очень нравилось в России. Вроде бы Майкон даже хотел вернуться, но с тех пор я потерял с ним связь.
– В 15 лет ты называл кумиром Неймара. Чем он круче Роналдиньо?
– Неймар забивает любыми способами: уходит влево, вправо, забивает головой, бьёт со в штрафных. Он более целостный, максимально оснащённый игрок.
– Впоследствии никогда с ним не пересекался?
– Нет, получилось так, что он вернулся в «Сантос», а я покинул Бразилию. Хотел посмотреть его игру, но уже нужно было лететь в ЦСКА.
– За прошедшие 10 лет ориентиры в футболе не изменились?
– Глобально – нет. Конечно, потом появились и другие яркие мастера, на которых тоже можно было равняться. Например, играя с Рикардо Оливейрой, я в чём-то брал пример с него. Ещё одним референсом был Роналдо Назарио – тот, который Феномен.
– Победа на юношеском чемпионате Южной Америки в 2017 году – особенный момент?
– У нас была очень хорошая сборная. Много талантливых игроков – Винисиус, Юри Алберто, Паулиньо, Бреннер. И мы выиграли титул! Это редкий и запоминающийся момент в карьере каждого игрока.
– Винисиус уже тогда был №1 в своём поколении?
– Он был даже лучше, чем сейчас! Винисиус подбирал мяч в защите, тащил через всё поле и забивал. У него невозможно было отобрать мяч.
– Было ясно, что это будущая звезда?
– Мы понимали, что очень скоро он станет лучшим в мире.
– Если сейчас напишешь ему сообщение – ответит или не вспомнит?
– Конечно, вспомнит. Но он уже на другом, космическом уровне, и мы редко общаемся.
– Несправедливо ему не дали «Золотой мяч» в том году?
– Мне кажется, что да. Он заслужил эту награду.
«Открываю телефон, а там фото дочери! Уже на 15-й минуте я забил свой первый гол»
– Свой первый гол как профи ты забил через несколько минут после рождения дочери?
– Да-да! Я вернулся с разминки и пошёл проверить телефон, потому что моя супруга была в больнице. Открываю, а там фото дочери! Я был так счастлив, что летал по полю и уже на 15-й минуте забил гол. Более восхитительных моментов в жизни я ещё не переживал.
– Сейчас у тебя уже две дочки?
– Да, одной шесть лет, второй — годик. Первой я и посвятил тот гол.
– С какого возраста вы с супругой вместе?
– Мы семь лет вместе, но официально пока не женились.
– Не заморачиваетесь формальностями?
– Я думаю, у нас половина пар живёт в гражданском браке, а остальные официально регистрируют свои отношения, тут примерно 50/50.
– В «Ред Булл Брагантино» ребят набирали с перспективой перепродажи в Европу?
— Да, смысл проекта — покупать молодых, обкатывать и перепродавать их в Европу.
– Почему же ты только в 25 уехал из Бразилии?
— В «Брагантино» у меня было немного игрового времени. Когда перешёл в «Виторию», стал больше играть — пошли и голы, и предложения из Европы.
– В соцсетях ты часто цитируешь псалмы. Ты глубоко верующий человек?
– Да, мы с супругой глубоко верующие люди.
– В прошлом году Всевышний наконец воздал тебе за труды?
– Да, в прошлом году я пожал плоды, которые посадил раньше.
– Есть объяснения этому прорыву?
– Всё произошло благодаря последовательности и уверенности. Каждому игроку важны непрерывность в выступлениях и кредит доверия. В моём случае это вылилось в такое количество голов, плюс в «Витории» я идеально вписался в команду.
– Тяжело переживал, когда не ладилась игра?
– Да, конечно. В Бразилии сплошь и рядом такое: не забиваешь одну-две игры и тебя сажают на скамейку. Когда возвращаешься, уверенность уже не на том уровне. Но в «Витории» тренер продолжал меня ставить, и я забивал.
«Писали с Юри друг другу: «Может, хватит уже голы забивать? Успокойся»
– Случались в жизни более крутые голы, чем в ворота «Крузейро» в падении через себя?
– Нет, это самый красивый гол. На тренировках много подобных забивал. Классно, что такой мяч залетел именно в ворота «Крузейро» – ведь это принципиальный соперник моего родного «Атлетико».
– Ты поделил приз лучшего бомбардира с Юри Алберто.
– Мы с Юри очень хорошие друзья, пять лет играли вместе. После матчей писали друг другу: «Слушай, может, хватит уже голы забивать? Успокойся». Подкалывали друг друга в соцсетях.
– После церемонии награждения отметили достижение вместе?
– На торжественном вечере мы много общались, но отпраздновать свои «Золотые бутсы» не успели, мне нужно было срочно вылетать из Салвадора.
– Юри не рассказывал, почему не задержался в России?
– Нет, а я и не спрашивал.
– У тебя в профиле указано, что нет страницы в Х. К чему это уточнение?
— Когда уехал из «Атлетико», кто-то создал фейковый профиль и писал комменты от моего имени. Я получал очень много критики. Пришлось уточнить, что это не моя страница.
– Как родители отреагировали на твой переезд в Россию?
– Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года привезу её в Москву.
– Она совсем не переживала, что сын так далеко уезжает?
– Нет, наоборот, она очень счастлива за меня. Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась.
– Что ещё нам нужно знать о тебе?
– Вне поля я очень спокойный человек. Всё свободное время провожу с семьей. А на поле отдам всего себя ради побед ЦСКА. Буду играть с огромным желанием и постараюсь максимально помочь команде своими голами и голевыми передачами.