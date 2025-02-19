Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему поменяли Илича на Ганчаренко

Причины, по которым руководство ФК «Пари Нижний Новгород» решило сменить одного главного тренера — Сашу Илича — на другого — Виктора Ганчаренко, — раскрыл в эксклюзивном интервью ИА «В городе N» генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

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По его словам, после ухода Сергея Юрана, Совет директоров выбирал тренера, который смог бы справиться с задачей оставить команду в российской премьер-лиге, позволил бы ей прикоснуться к западному футболу, потому что Саша играл в серьезных европейских командах.

Но чтобы это был не краткосрочный эффект, но и перспектива работать вдолгую, все-таки важно понимать российский чемпионат, его ментальность, хорошо знать игроков, судей, так, чтобы эффективнее отстаивать свою позицию и доносить свои мысли в каких-то моментах, — пояснил Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что в определенный момент клуб пришел к видению, что для решения задач необходим специалист из «отечественной футбольной отрасли».

Также гендиректор рассказал, почему новый главный тренер Виктор Ганчаренко запретил футболистам «Пари НН» пользоваться телефонами.