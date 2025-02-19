Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему поменяли Илича на Ганчаренко

Причины, по которым руководство ФК «Пари Нижний Новгород» решило сменить одного главного тренера — Сашу Илича — на другого — Виктора Ганчаренко, — раскрыл в эксклюзивном интервью ИА «В городе N» генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему поменяли Илича на Ганчаренко
© vgoroden.ru

По его словам, после ухода Сергея Юрана, Совет директоров выбирал тренера, который смог бы справиться с задачей оставить команду в российской премьер-лиге, позволил бы ей прикоснуться к западному футболу, потому что Саша играл в серьезных европейских командах.

Но чтобы это был не краткосрочный эффект, но и перспектива работать вдолгую, все-таки важно понимать российский чемпионат, его ментальность, хорошо знать игроков, судей, так, чтобы эффективнее отстаивать свою позицию и доносить свои мысли в каких-то моментах, — пояснил Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что в определенный момент клуб пришел к видению, что для решения задач необходим специалист из «отечественной футбольной отрасли».

Также гендиректор рассказал, почему новый главный тренер Виктор Ганчаренко запретил футболистам «Пари НН» пользоваться телефонами

Футбол
Саша Илич
Виктор Ганчаренко
Сергей Юран