Сборная Венесуэлы рассматривает возможность проведения матча с Россией

Пресс-служба Федерации футбола Венесуэлы отреагировала на организацию товарищеской встречи национальной команды со сборной России в нынешнем календарном году.

«Игра сборных Венесуэлы и России возможна во второй половине этого года. Переговоры между нашими федерациями идут. Как мы договоримся и примем решение, то обо всем сообщим», – приводит слова Федерации футбола Венесуэлы Sport24.

В нынешнем году известно о трех товарищеских матчах, которые проведет сборная России. Первую игру команда Валерия Карпина сыграет против сборной Замбии в марте. В июне отечественный коллектив встретится с национальными командами Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).

В прошлом году сборная России победила во всех пяти матчах, в которых принимала участие. Разница забитых и пропущенных голов за данный период составила – 26:0.