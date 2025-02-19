«Милан» оштрафует Эрнандеса за удаление с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов

«Милан» оштрафует Тео Эрнандеса за удаление с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

© Sports.ru

Вчера итальянцы вылетели из турнира, проиграв в стыковом раунде по сумме двух матчей со счетом 1:2 (0:1, 1:1).

В ответной встрече защитник «Милана» был удален за две желтые карточки – вторую француз получил за симуляцию в штрафной соперника на 51-й минуте, когда миланцы вели в счете.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб принял решение оштрафовать 27-летнего игрока. Отмечается, что «Милан» рассмотрит предложения о продаже Тео этим летом.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Переговоры о продлении контракта идут тяжело.