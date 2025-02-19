Белоус: клубам РПЛ надо действовать как ЦСКА

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о срывах трансферов иностранных футболистов в клубы Российской Премьер-Лиги, а также дал совет отечественным клубам.

«Трансферы срываются по ряду причин. Иногда в клубы нельзя перечислить деньги в силу санкций. Нам надо давно скорректировать свои идеалы. Наши клубы должны воспитывать своих футболистов, а не покупать бразильцев за € 30 млн. Клубам РПЛ надо действовать как ЦСКА, который в свое время нашёл Головина в тьмутаракани, а потом продал его за 30 миллионов. У нас есть неплохая тренерская школа. В этом сезоне уже засветился Батраков, который является продуктом академии «Локомотива». Таких игроков должно быть больше. Надеюсь, скоро это произойдёт, и мы увидим ещё несколько молодых талантов», — приводит слова Белоуса Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).