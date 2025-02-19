Нападающий Зиньковский прокомментировал возвращение в «Крылья Советов»

Крайний нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от возвращения в самарские «Крылья Советов». Форвард присоединился к клубу на правах аренды.

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«Приятно вернуться домой в родной город, родную команду. Конечно, обстоятельства так сложились, что из «Спартака» нужно было уйти в аренду, получить игровое время. Поэтому я здесь. Сколько думал над предложением? Естественно, думал я не долго (улыбается). Знал и надеялся, что это предложение у меня есть. Первое время об этом не думал, но когда понял, что точно нужно уходить, то решил, что в плане игровой практики мне будет лучше», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе «Крыльев».

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.