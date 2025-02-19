«Ростов» ведет переговоры о трансфере 17-летнего защитника ЦСКА

«Ростов» проявляет интерес к защитнику Академии ЦСКА Георгию Стеснягину, сообщает Legalbet.

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По информации источника, стороны ведут переговоры по трансферу 17-летнему футболисту. Отмечается, что ростовчане планируют подписать со Стеснягиным контракт на два года. При этом ЦСКА намерен сохранить за собой 25% прав на игрока.

Стеснягин зимой 2023 года перешел в систему ЦСКА из системы «Химок». В общей сложности за разные юношеские и молодежные команды армейцев у него 26 матчей, в которых он отметился 1 голевой передачей.

Молодежная команда ЦСКА в сезоне-2024 стала чемпионом МФЛ. Серебро в том сезоне завоевала молодежка «Зенита», бронзовым призером стала молодежная команда «Краснодара».