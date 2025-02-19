Луис Диас хочет перейти в «Барселону» из «Ливерпуля» летом.

По информации журналиста Хосе Альвареса, озвученной в эфире El Chiringuito TV, 28-летний вингер через агента передал свои пожелания спортивному директору каталонцев Деку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести игрока на левый фланг нападения этим летом и рассматривает кандидатуру Диаса.

В текущем сезоне колумбиец провел за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.