Фетисов поделился ожиданиями от финала Турнира четырех наций

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной игры Турнира четырёх наций, в которой встретятся сборные США и Канады. Игра состоится в ночь на 21 февраля.

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«Много читаю об этом турнире, слежу за новостями. Хоккейное мастерство там зашкаливает, а вывеска матча призывает к напряжённой игре. Уверен, финал получится интересным — как специалистам, так и болельщикам», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, команды на турнире уже встречались. Сборная США одержала победу со счётом 3:1.

Ранее о грядущем финале Турнира четырёх наций между сборными США и Канады высказался известный тренер Андрей Назаров.