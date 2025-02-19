Ямаль: «Барселона» старается бороться за победу и в ЛЧ, и в Ла Лиге

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов и испанской Примере.

© Чемпионат.com

«Мы должны думать, что мы лучшие и, что мы те, кто играет в лучший футбол в Испании. Поэтому мы должны бороться за победу в Ла Лиге. Какие титулы (мы можем выиграть) в этом сезоне? Я не хочу выбирать. Лига чемпионов и Ла Лига — мы стараемся бороться за оба», — приводит слова Ямаля Barca Times.

После 24 сыгранных встреч каталонская «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. Также каталонцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.