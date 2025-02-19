Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в Лиге чемпионов

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, первая игра состоялась в Манчестере и завершилась поражением «горожан» со счётом 2:3. Ответная встреча пройдёт сегодня, 19 февраля, в Мадриде. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

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