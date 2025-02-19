«Ахмат» объявил о трансфере защитника Гогличидзе из «Урала»

Крайний защитник Лео Гогличидзе перешёл в грозненский «Ахмат» из екатеринбургского «Урала». Соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на два года.

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«Приветствуем Лео в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

27-летний защитник является воспитанником академии «Краснодара». Также футболист успел поиграть за «Пари НН», «Чайку», «Урал» и «Оренбург». В нынешнем сезоне Гогличидзе принял участие в 22 матчах в составе екатеринбуржцев во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.