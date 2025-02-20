Беллингем назвал самого одаренного игрока мадридского «Реала»

Полузащитник «Реала» Мадрид Джуд Беллингем назвал одноклубника Родриго самым одарённым игроком команды Карло Анчелотти. По словам Беллингема, Родриго невероятно умело обращается с мячом.

© Чемпионат.com

«Родриго — самый одарённый игрок в команде. Что он умеет делать с мячом… Когда Родриго начинает выполнять свои трюки, я удивляюсь и не понимаю, как он это делает. Будь я на его месте, я бы подвернул лодыжку (смеётся)», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra в социальной сети X.

Напомним, накануне «Реал» встречался с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.