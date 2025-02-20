«Спартак» весной будет бороться за звание чемпиона, считает Шавло

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в беседе с «Матч ТВ» предположил, что в нынешнем сезоне «красно‑белые» будут бороться за чемпионский титул.

После 18 туров МИР РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (39), опережающий «Зенит» (39) по дополнительным показателям.

— На прошлой неделе «Спартак» сделал громкое приобретение — Солари? Что думаете об этом трансфере?

— Отзывы хорошие, его считают хорошим приобретением. Я ничего пока не могу сказать, потому что я его не видел. Но надеюсь, что спортивный директор сделал хорошее усиление. Единственное — всем игрокам сейчас надо найти место. Главное — не собрать, а расставить так, чтобы они все играли и приносили пользу.

— Как считаете, за что весной будет бороться «Спартак»?

— Если сейчас такое усиление произошло, то здесь и вопроса даже не должно быть: будут бороться за чемпионское звание, — сказал Шавло «Матч ТВ».

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