«Динамо» купило футболиста сборной Парагвая

Московское «Динамо» подписало контракт с защитником сборной Парагвая Хуаном Касересом. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

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Соглашение с 24-летним защитником рассчитано до декабря 2029 года. Финансовые условия сделки не уточняются, по информации портала Transfermarkt, динамовцы купили игрока у аргентинского «Лануса» за 3,4 миллиона евро.

За новый клуб Касерес будет выступать под 4-м номером.

«Добро пожаловать в нашу семью, Хуан», — говорится в сообщении клуба.

Касерес — уроженец Аргентины, парагвайское гражданство он получил в 2022 году. В активе футболиста семь матчей в составе национальной сборной страны.