"Зенит" покупает у ЦСКА Зделара

По информации СМИ, 29-летний опорный полузащитник сборной Сербии Саша Зделар переходит из московского ЦСКА в петербургский "Зенит".

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Сообщается, что сумма компенсации за переход сербского футболиста составит 1,5 млн евро. При этом срок действующего контракта Зделара с ЦСКА истекает 30 июня 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что хавбек покинул "армейский" клуб.

Саша Зделар выступал за ЦСКА с лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 1 голевая передача, 5 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4 млн евро.