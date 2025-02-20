Мбаппе повторил достижение Месси в матчах с командами Хосепа Гвардиолы

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:1), повторил достижение звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в матчах с командами, которыми руководит испанский специалист Хосеп Гвардиола, в рамках главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

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По информации источника, в активе Мбаппе семь мячей в ворота команд испанского специалиста, столько же у Месси. Таким образом, никто в Лиге чемпионов «не забивал Гвардиоле» чаще Мбаппе и Месси.

В текущем сезоне 26-летний Мбаппе забил 28 голов и отдал четыре результативные передачи в 38 матчах за клуб во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка.