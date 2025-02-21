«Реал» и «Барселона» могут встретиться в финале Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» могут сыграть друг с другом в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Раньше «сливочные» и сине-гранатовые в этом турнире не встретятся, так как разведены по разным сеткам.

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Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

«Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.