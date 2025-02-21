В США наказали арбитра, попросившего автограф у Месси

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) решила наказать арбитра Марко Антонио Ортиса Нава, попросившего автограф у Месси после матча Кубка чемпионов между «Интером Майами» и «Канзас-Сити». Об этом сообщает ESPN.

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По информации представителя организации, рефери попросил автограф у 37-летнего аргентинца для одного из членов своей семьи.

«Поведение судьи после матча не соответствовало кодексу поведения официальных лиц соревнований. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и согласился с дисциплинарными мерами», — заявили в КОНКАКАФ.

Матч завершился победой «Интер Майами» с минимальным счетом 1:0, Месси стал автором единственного гола.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.