Выяснилось, во сколько обойдется «Динамо» трансфер полузащитника «Ростова»

Переход полузащитника «Ростова» Данилы Глебова в «Динамо» может состояться в ближайшее время.

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Клубы вчера завершили переговоры по трансферу и намерены закрыть сделку сегодня, 20 февраля. Об этом сообщил портал «РБ Спорт».

Отмечается, что трансфер с учетом бонусов может обойтись московскому клубу в 9 млн евро, из которых 5 млн «Ростов» получит сразу, а еще 2 млн – летом. Еще один миллион «Ростов» получит по достижении Глебовым определенного отрезка по количеству проведенных матчей за «Динамо», а еще миллион – за победу «Динамо» в РПЛ или Кубке России.

По информации источника, сам футболист сейчас находится в Москве, где вчера прошел медосмотр в одной из клиник.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. Действующий контракт хавбека с донским клубом рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне чемпионата России 25-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 8 млн евро.