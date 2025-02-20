«Челси» интересуется Дьокерешем, Шешко и Делапом. «Спортинг» готов продать шведа за 58 млн фунтов летом (GiveMeSport)
«Челси» интересуется Виктором Дьокерешем, Беньямином Шешко и Лиэмом Делапом.
По информации GiveMeSport, лондонцы планируют укрепить линию нападения этим летом.
Основным кандидатом является Дьокереш из «Спортинга». Отмечается, что несмотря на прописанную в контракте шведа сумму отступных в 84 млн фунтов, португальцы будут готовы продать игрока за 58 млн фунтов.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 34 матча за клуб во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 7 результативных передач.
В качестве альтернативы «Челси» рассматривает 21-летнего Шешко из «Лейпцига» и 22-летнего Делапа из «Ипсвича».