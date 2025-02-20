СМИ Европы восхваляют Мбаппе и разносят «Сити»

А ещё пишут, что команда Гвардиолы была похожа на шестиклассника или команду из низшего дивизиона.

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«Реал» легко прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти не заметила «Манчестер Сити» в Мадриде — 3:1 (6:3 по сумме двух встреч). А главным героем встречи стал нападающий Килиан Мбаппе, отгрузивший три мяча в ворота английского клуба. После матча пресса вовсю нахваливала французского форварда.

Marca: «Для этого Мбаппе и приехал в Мадрид»

«Реал» превосходил «Мнчестер Сити» во всех аспектах. У команды Гвардиолы не было шансов без Холанда в атаке. Потребовались месяцы, чтобы понять, какую команду создал «Реал». Упорный труд и самопожертвование дали свои плоды. «Реал» подверг чемпиона Англии суровому наказанию. Тяжело вспомнить матч, когда команду Гвардиолы так сильно превосходили по всем параметрам. Эффективность, результативность, настрой, тактическое преимущество — всё это было на стороне испанского клуба. Мбаппе показал, для чего он пришёл в «Реал». Выдающийся футболист для монументального Мадрида. Лучший клуб Европы не намерен отказываться от своей короны».

Карлос Карпио (Marca): «Одноклубники уже научились играть на Мбаппе»

«Большой вечер для Мбаппе. Он ждал этого с момента дебюта за мадридский клуб. Килиан безжалостно разгромил «Манчестер Сити». Ненасытный хищник — так можно охарактеризовать игру француза в прошедшем матче. Превосходство было таким, словно восьмиклассники сыграли на детской площадке с шестиклассниками. Можно сказать, что период адаптации Килиана завершён. Уверенность француза связана не только с голами, но и с одноклубниками. Они понимают его манёвры, знают, где его искать передачами. Каждый раз, когда Мбаппе противостоял Диашу, Аке и Хусанову, Гвардиолу бросало в дрожь. Это был настоящий фестиваль. Мбаппе жаждет победы в Лиге чемпионов. Плохая новость для его соперников».

AS: «Это Мбаппе и это чемпион»

«Асенсино повзрослел, Себальос руководит, Тчуамени просыпается, Винисиус вселяет ужас. Но теперь появился император Мбаппе, приобретением которого «Реал» так хвастался. Неудержимый футболист, превосходящий всех. Когда Мадрид забивал второй мяч, Флорентино Перес, должно быть, словил полное умиротворение в VIP-ложе. Анчелотти сделал это на скамейке. «Реал» уничтожал соперника на всех участках поля. 90 минут пролетели незаметно.

Mundo Deportivo: «Четыре гола и фестиваль»

«Гвардиола, должно быть, задаётся вопросом, что произошло с его командой. Просто её настиг циклон по имени Килиан. Француз даже позволил себя роскошь отпраздновать голы разными способами. Мбаппе набил свои карманы славой. Хотя то же самое можно сказать и о Себальосе с Асенсио. Короче говоря, «Манчестер Сити» был куклой в руках Мадрида. Временами казалось, что «Реал» играет с командой из низшего дивизиона. Команде Гвардиолы не хватало энергии, решительности, мощи. А гол «Сити» получился анекдотичным».

Ole: «Реал» с колоссальным Мбаппе обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ»

«Трудно найти слова, чтобы описать то, что мы пережили в ходе встречи на «Сантьяго Бернабеу». Мбаппе приехал в Мадрид полгода назад. Его критиковали за слабую игру в матчах с большими командами. И что теперь скажут эти люди? Мбаппе блистал на «Бернабеу» и стал большим архитектором грандиозной победы. Его голы — один красивее другого. Мбаппе ещё не выиграл ЛЧ, но уже начал прокладывать себе путь в сердца фанатов «Реала». А ведь там живут образы Рауля, Зидана, Роналду».

L’Equipe: «Хет-трик Мбаппе за «галактикос»

«Мбаппе становится лидером «Реала». Он голоден в спортивном плане, ему нужны большие победы. Француз получил заслуженные овации, когда уходил с поля. Он в полной мере насладился этим моментом. Килиан почти в одиночку разобрался с «Манчестер Сити».

Gazzetta dello Sport: «Три заклинания Мбаппе разбивают «Сити»

«Разница между «Реалом» и «Ман Сити» — пропасть, которую Мбаппе вырыл своим хет-триком. Француз — главная причина красивой победы. Но «Реал» продемонстрировал потрясающую силу, которая перезапустила команду. Мбаппе показал игру высочайшего уровня, однако это касается и остальных игроков атаки. «Сити» всё испортил, а Мармуш играл как призрак. Пожалуй, сейчас у «Реала» самая сильная атакующая группа в Европе».

The Guardian: «Хет-трик Мбаппе разорвал «Манчестер Сити» на части»

«Манчестер Сити» был машиной в течение восьми лет. Но теперь её нет. Сам Гвардиола перед ответным матчем оценил шансы команды на проход в 1/8 финала в 1%. Судя по игре, это даже слишком большая цифра. «Реал» был великолепен, а Мбаппе делал всё плавно и показал невероятное мастерство. «Сити» держал мяч в течение трёх минут после начала матча, а футболисты «Реала» в это время стояли и словно думали: «И это всё, на что вы способны?» И как только испанский клуб забрал мяч, то сразу забил. Так просто, что даже смешно. Второй гол — снова всё было просто и беспрепятственно. Единственная хорошая новость для «Сити» — всё закончилось.

BBC: «Мбаппе взлетел в «Реале» и хочет войти в историю»

«Хет-трик Мбаппе уничтожил «Манчестер Сити». Его гол на «Этихаде» получился немного случайным, но в Мадриде всё было иначе. Талант Мбаппе проявился в полной мере. Стремительный темп, резкие движения и безжалостная игра в атаке — это было слишком серьёзным испытанием для команды Гвардиолы. Можно сказать, что Килиан не просто адаптировался в «Реале», но и уже вышел на первые роли. Теперь Килиан похож на того грозного нападающего, каким он был в Париже. «Я хочу написать историю с «Реалом», — предельно ясные слова француза после матча.