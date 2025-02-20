Мбаппе повторил рекорд Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе повторил рекорд по голам в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов в дебютном сезоне за «сливочных». Французский форвард забил семь голов к текущему моменту — столько же было у Криштиану Роналду в сезоне-2009/2010 и Хусто Техады в сезоне-1961/1962. Об этом сообщает Opta Sports.

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Напомним, в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Мбаппе оформил хет-трик. «Сливочные» одержали победу со счётом 3:1 и пробились в 1/8 финала турнира.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с лета прошлого года. Ранее французский нападающий играл за «ПСЖ» и «Монако».