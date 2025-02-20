«Реал» возглавляет госпереворот против испанского футбола. Им не нравится президент CTA – а круглый мяч их устраивает?» Экс-директор «Барсы» Фрейша о претензиях клуба к судьям

Тони Фрейша назвал попытки «Реала» влиять на судей «государственным переворотом».

Экс-директор «Барселоны» обвинил «Реал» в попытке «госпереворота»
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Ранее представители мадридского клуба посещали офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).

Также главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях после удаления Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначение пенальти в пользу команды из Памплоны.

«Им не нравится президент CTA. А их устраивает круглый мяч? Может, сделаем его овальным? Вам нравятся прямоугольные ворота, или хотите сделать их круглыми? Президента CTA выбирает президент Королевской испанской федерации футбола, а он избирается демократическим путем на ассамблее. И если вы идете против всего этого, то совершаете государственный переворот. Это государственный переворот против испанского футбола, спонсируемый и возглавляемый «Реалом», – сказал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша в эфире El Chiringuito.
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Джуд Беллингем
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