Экс-директор «Барселоны» обвинил «Реал» в попытке «госпереворота»

Тони Фрейша назвал попытки «Реала» влиять на судей «государственным переворотом».

Ранее представители мадридского клуба посещали офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).

Также главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях после удаления Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначение пенальти в пользу команды из Памплоны.