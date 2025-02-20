Тренер Колыванов ответил на вопрос о своем будущем

Российский тренер Игорь Колыванов рассказал о том, имеются ли у него предложения для продолжения работы.

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Ранее Колыванов работал в юношеских и молодежных сборных России разных возрастов, а также в «Уфе», «Торпедо» и ереванском «Арарате».

— У меня всё нормально. Будут хорошие предложения — узнаете об этом, и я озвучу. Сейчас у меня всё хорошо, — сказал Колыванов Vprognoze.ru.

Последним клубом 56‑летнего специалиста был ивановский «Текстильщик», который он покинул в марте 2024 года.