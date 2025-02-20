«Ростов» исключил Глебова из заявки команды на вторую часть сезона РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» исключил полузащитника Данила Глебова из заявки команды на вторую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в московское «Динамо», с бело-голубыми игрок заключит пятилетний контракт.

© Чемпионат.com

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.