Капитан «Спартака» и юношеской сборной России перешел в ЦСКА

Полузащитник системы «Спартака» Артем Пономарчук перешел в ЦСКА.

«Капитан юношеской сборной России перешел в ЦСКА: за полгода до истечения контракта со «Спартаком» 18-летний атакующий хав Пономарчук подписал соглашение с ЦСКА на три года с опцией продления еще на сезон. «Спартак» получит за него 15 миллионов рублей + 10% от перепродажи. Также за Артема боролись «Локомотив» и «Динамо», но игрок выбрал Песчаную в качестве места в столице, где продолжить карьеру», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

Стоит отметить, что в детстве Пономарчук уже занимался в академии ЦСКА, но сменил ее после ухода тренера Баумана. Тогда Артем перешел в «Локомотив», за который выступал до перехода в Спартак в 2022-м.

В 2024 году Пономарчук в сумме сыграл более 40 матчей, забил гол и отдал 5 ассистов.