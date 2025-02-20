ЦСКА сдал защитника в аренду «Родине»

Пресс-служба ПФК ЦСКА объявила, что 19-летний защитник команды Михаил Рядно перешёл в «Родину» на правах аренды до конца текущего сезона.

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«Михаил Рядно проведёт концовку сезона в «Родине». Стороны договорились о новом арендном соглашении. В первой части сезона Рядно уже выступал за «Родину», с которой сыграл 15 матчей в Первой лиге, став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков. Желаем Мише удачи во второй части сезона!» — сказано в сообщении пресс-службы армейцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).