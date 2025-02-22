Головин пропустит матч чемпионата Франции между «Монако» и «Лиллем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 23-го тура Лиги 1 с «Лиллем». Таким образом, хавбек пропустит предстоящую игру, которая состоится сегодня, 22 февраля, и пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа».

© Чемпионат.com

Причины отсутствия Головина в заявке монегасков не указаны. После 22 туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Александр сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.