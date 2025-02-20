Блогер Вилсаком присоединился к «Эгриси»

«Эгриси» объявил, что техно-блогер Вилсаком присоединился к клубу .

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«Семь лет назад я познакомился с Василием Уткиным. Он тогда только начинал медийный путь своей команды «Эгриси». И в том числе пришел ко мне на канал для пиара этой истории. Потом мы с Васей частенько пересекались, и он каждый раз с таким энтузиазмом рассказывал про команду, что невольно проникался интересом. Последний раз в ресторане он позвал меня к себе в дом попробовать осьминога по его фирменному рецепту. Не попробую уже. Вы знаете, я люблю компьютерный футбол, болею за «Барселону» и когда ко мне пришли ребята из «Эгриси» (с которыми мы не теряли связь все эти годы) и предложили полноценно вовлечься в жизнь команды, я сразу согласился. Теперь я в управлении, постараюсь не мешать, но буду всячески участвовать в жизни и развитии», – написал Вилсаком.

«Эгриси» до сих пор не попал в число участников шестого сезона Winline Медиалигу. Вакантными остаются два места.