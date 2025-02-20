Насильно поцеловавший футболистку Рубиалес намерен обжаловать решение суда

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес намерен обжаловать штраф, назначенный ему судом Испании, за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Об этом сообщает Europa Press. Источник утверждает, что адвокат Рубиалеса Ольга Тубау подаст апелляцию в уголовную коллегию Национального суда, так как бывший глава федерации "планирует продолжать борьбу". 20 февраля стало известно, что Рубиалес должен будет выплатить штраф в размере €10,8 тыс. Помимо этого, ему запрещено приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров в течение одного года. Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост. 3 апреля Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.