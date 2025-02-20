В «Пари НН» назвали главного конкурента в привлечении болельщиков на стадион

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о факторах, влияющих на привлечение болельщиков на стадион.

«В деле привлечения болельщиков у нас есть конкурент. И это не погода, не качество игры. А телевизор. Гораздо проще включить трансляцию и, вооружившись напитками и попкорном, наблюдать за событиями через экран. Но разве можно в таких условиях прочувствовать атмосферу матча?» — приводит слова Мелик-Гусейнова «В Городе N».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.