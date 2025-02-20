В российском футболе планируют мероприятия в честь Дня Победы.

Так, футболисты команд выйдут на майские матчи Фонбет Кубка России с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РФС.