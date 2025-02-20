Названы точное время и место матча сборной России и Замбии

Сборная России сыграет с национальной командой Замбии по футболу 25 марта на «ВТБ Арене» в столице России — Москве. Об этом сообщает СЭ.

Ранее стало известно, что 6 июня сборная России проведет домашнюю игру с Нигерией, а 10 — выездной матч с национальной командой Беларуси. Точное время и место проведения игр будут сообщены дополнительно.

В 2024 году сборная России провела 5 матчей (3 дома и 2 на выезде) с национальными командами Сербии, Сирии, Брунея, Беларуси и Вьетнама.