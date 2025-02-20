Матч за Суперкубок Армении по футболу перенесли из‑за снегопада
Матч за Суперкубок Армении между «Пюником» и «Араратом‑Арменией» был перенесен из‑за снегопада, сообщает пресс‑служба футбольной федерации страны.
Встреча была запланирована на «Республиканском» стадионе в Ереване и должна была начаться в четверг в 18:00 (мск). Отмечается, что работники арены не смогли расчистить поле от снега.
О новой дате матча федерация сообщит дополнительно.
«Пюник» участвует в матче за Суперкубок как чемпион Армении прошлого сезона, а «Арарат‑Армения» — как обладатель Кубка.