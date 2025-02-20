«Манчестер Сити» готов продать семь футболистов грядущим летом

Грядущим летом руководство «Манчестер Сити» и главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерены провести перестройку команды, продав несколько возрастных футболистов. Об этом сообщает Daily Star.

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По информации источника, ожидается, что по окончании нынешнего сезона стан «горожан» покинут полузащитники Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, защитник Джон Стоунз, вратарь Эдерсон, а также крайний нападающий Джек Грилиш, которому в сентябре исполнится 30 лет.

Подчёркивается, что Гвардиола намерен предоставить больше игрового времени новичкам команды, пришедшим нынешней зимой — Нико Гонсалесу, Абдукодиру Хусанову, Омару Мармашу и Витору Рейсу.