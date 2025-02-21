Мостовой: у «Краснодара» и «Спартака» есть шансы свергнуть гегемонию «Зенита»

Мостовой об РПЛ: «У «Краснодара» и «Спартака» хорошие шансы свергнуть гегемонию «Зенита». Фаворита сейчас нет»
Александр Мостовой оценил шансы лидеров Мир РПЛ на титул в этом сезоне.
После 18 туров Мир РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков (39), но команда Мурада Мусаева опережает петербуржцев по дополнительным показателям. «Спартак» занимает 3-е место, набрав 37 очков.
«Закупились самые богатые, а остальные – как всегда. Думаю, что из тройки «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» кто-то в любом случае будет терять очки. Но для меня ключевая игра будет между сине-бело-голубыми и красно-белыми, которая в марте состоится. Конечно, это не та встреча, которая определит чемпиона, но для борьбы она будет важнейшей. Еще будет битва коллективов Семака и Мусаева. В первом туре после возобновления РПЛ ЦСКА вполне может остановить петербуржцев, вообще не исключаю такого расклада. И это вполне может повлиять на будущее чемпионской битвы. За последние два года две команды стабильно навязывают конкуренцию «Зениту». Сейчас «Краснодар» и «Спартак» имеют хорошие шансы свергнуть гегемона. Мне кажется, что интрига сохранится до последнего тура, как и в прошлом году. Фаворита сейчас нет, даже с тем учетом, что черно-зеленые никого не подписали, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.