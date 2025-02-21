Мостовой: у «Краснодара» и «Спартака» есть шансы свергнуть гегемонию «Зенита»

Александр Мостовой оценил шансы лидеров Мир РПЛ на титул в этом сезоне.

После 18 туров Мир РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков (39), но команда Мурада Мусаева опережает петербуржцев по дополнительным показателям. «Спартак» занимает 3-е место, набрав 37 очков.