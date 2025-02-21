Роналдо сделал выбор между собой, Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал выбор между собой, форвардом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и капитаном «Интер Майами» Лионелем Месси.

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«Роналдо или Роналду? Роналдо. Роналдо или Месси? Месси», — приводит слова Роналдо Albiceleste Talk в соцсетях.

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Бывший форвард завершил профессиональную карьеру футболиста в 2011 году. Всего за карьеру бразильский игрок провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.