Все трансферы РПЛ

Захлопнулось зимнее окно 2025 года.

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Зимнее трансферное окно в России закрыто. В этом тексте мы подводим итоги для каждого клуба РПЛ – рассказываем о приобретениях и потерях, потраченных и заработанных деньгах. Попробуем дать оценку тому, насколько успешно сработали все 16 участников нашего чемпионата на рынке в январе-феврале, хотя всё покажет только вторая часть сезона.

«Краснодар»

Пришли: –

Ушли: Георгий Арутюнян («Академия Пушкаша», Венгрия), Александр Кокшаров (аренда в «Пари НН»).

Клуб потратил — € 0, заработал — € 1 млн.

Лидер РПЛ удивил! «Краснодар» близок к первому в своей истории чемпионству, но не усилил состав перед решающим отрезком чемпионата. Хотя известно, что клуб Сергея Галицкого искал новичков как минимум на одну позицию – вингера. На правый фланг атаки «быкам» действительно не помешало бы добавить классного исполнителя.

В то же время скамейка у «Краснодара» стала короче. Несмотря на то что Арутюнян и восстановившийся от травмы Кокшаров не сыграли ни минуты в первой части сезона РПЛ, они точно не были лишними фигурами в обойме. В общем, Мурад Мусаев вряд ли доволен селекционной кампанией.

Пришли: Луис Энрике («Ботафого», Бразилия), Огнен Мимович (аренда из «Фенербахче», Турция).

Ушли: Клаудиньо («Аль-Садд», Катар), Артур («Ботафого», Бразилия), Вильсон Изидор (продажа после аренды в «Сандерленд», Англия).

Клуб потратил — € 33 млн, заработал – € 36 млн.

В ходе обсуждений трансферов «Зенита» часто звучала фраза «как можно столько тратить», но по факту чемпион России заработал на продаже своих игроков больше денег, чем оставил на рынке. Переход Луиса Энрике, конечно, многообещающий. Если бразилец заиграет в РПЛ так, как играл в Бразилии, а не в Испании, то «Зенит» получит настоящую замену Малкому. По уровню же Мимовича больше вопросов – серба арендовали, когда сорвались все варианты с другими правыми защитниками.

Сергей Семак тоже не может быть полностью доволен зимним окном, ведь клуб так и не нашёл замену проданному в Катар Клаудиньо. Переговоры по Родриго Саласару, Матеусу Перейре и другим кандидатам провалились, хотя уругваец даже прилетал на сборы сине-бело-голубых. А ведь перед тренерским штабом стоит задача, которую нельзя не выполнить, – взять чемпионский титул к 100-летию «Зенита».

Пришли: Ливай Гарсия (АЕК, Греция), Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина), Илья Помазун (ЦСКА).

Ушли: Шамар Николсон («Тихуана», Мексика), Павел Мелёшин (продажа после аренды в «Сочи»), Виллиан Жозе («Баия», Бразилия), Томаш Тавареш (АВС, Португалия), Александр Селихов («Урал»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Даниил Зорин (аренда в «Ахмат»).

Клуб потратил — € 29,9 млн, заработал – € 1,8 млн.

«Спартак» впечатляюще усилил свою и без того неслабую группу атаки. Трансфер Гарсии – самый дорогой за всю историю московского клуба. Подписание Солари тоже потребовало серьёзных вложений, но, говорят, аргентинец того стоит. Деяну Станковичу осталось только правильно распределить роли. Видимо, Гарсия и Солари будут конкурировать за попадание в стартовый состав как вингеры, ведь центрфорвард Манфред Угальде и «десятка» Эсекьель Барко кажутся железными игроками основы.

Вратарская линия «Спартака», пожалуй, тоже не ослабла после рокировки Селихов – Помазун. В зимнее окно московский клуб расстался с группой футболистов, чьи зарплаты нагружали бюджет, хорошо почистил перегруженный состав. Единственный минус – фактически не заработал на трансферах «на выход». Кроме того, «Спартак» не договорился о покупке центрхава: переговоры по Ивану Иличу, Жедсону Фернандешу и Саласару закончились ничем.

Пришли: Данил Глебов («Ростов»), Хуан Касерес («Ланус», Аргентина).

Ушли: Вячеслав Грулёв («Пари НН»), Иван Лепский (аренда в «Сокол»), Станислав Бессмертный (аренда в «Урал»), Лука Гагнидзе (аренда в «Крылья Советов»).

Клуб потратил — € 11,4 млн, заработал – € 0.

Ещё за пару дней до закрытия зимнего окна трансферную кампанию «Динамо» можно было назвать провальной. У бело-голубых, не оставляющих надежду побороться за титул, не было ни одного новичка! Но финишировал московский клуб мощным спуртом на рынке – сделал сразу два многообещающих подписания. Опорный полузащитник сборной России Глебов должен решить проблемы команды с балансом в центре поля, а парагваец Касерес, закрывший в отборе ЧМ-2026 самого Винисиуса Жуниора, подлечит «хромавший» правый фланг обороны.

Ещё одно важное достижение клуба в зимнее окно – «Динамо» пока сохранило своего лучшего ассистента Бителло, который отчаянно рвался в «Ботафого». Потеря квартета футболистов не должна сказаться на боеспособности команды. Ушли неосновные игроки, а состав и без того достаточно глубокий.

«Локомотив»

Пришли: Вадим Арутюнян («Арсенал», Беларусь).

Ушли: Вадим Арутюнян (аренда в «Арсенал», Беларусь), Марио Митай (продажа после аренды в «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

Клуб потратил — € 30 тыс, заработал – € 4 млн.

«Локомотиву» нечем похвастаться в зимнее окно. Железнодорожники только вернули себе права на собственного воспитанника – 19-летнего полузащитника Арутюняна, которого, впрочем, всё равно оставили в аренде в «Арсенале» из Дзержинска. Так что вторую часть чемпионата Михаил Галактионов начнёт без новичков в составе. Вероятно, он был готов к этому. Но надеялся наверняка на лучшее.

Главной трансферной задачей «Локомотива» в январе-феврале было подписание нового нападающего. Однако отпала огромная группа кандидатов. Кто-то отказался ехать в Россию или не был отпущен клубом, кто-то оказался слишком дорогим. Так что полученные за продажу Митая деньги железнодорожники потратят позже.

ЦСКА

Пришли: Алеррандро («Ред Булл Брагантино», Бразилия).

Ушли: Бруно Фукс (продажа после аренды в «Атлетико Минейро», Бразилия), Виктор Мендес («Коло-Коло», Чили), Илья Помазун («Спартак»), Илья Агапов (аренда в «Пари НН»).

Клуб потратил — € 4,2 млн, заработал – € 5,1 млн.

В первой части сезона РПЛ у ЦСКА забивал только один нападающий – Тамерлан Мусаев. За остальных форвардов работу делали полузащитники и ещё в большей мере защитники. Вполне логично, что зимой армейцы пошли на рынок за новым снайпером. И подписали лучшего бомбардира прошедшего чемпионата Бразилии. С учётом достижений Алеррандро на родине ожидания от него будут высокими.

Не получилось у ЦСКА только укрепить полузащиту, что при новой схеме с ромбом в средней линии точно не помешало бы. Ещё один бразилец Лорран вместе со своими агентами в последний момент дал задний ход. Но всех своих ценных людей армейцы сохранили. Двое ушедших были в арендах, а Помазун с Агаповым не играли в РПЛ.

«Ростов»

Пришли: –

Ушли: Данил Глебов («Динамо», Москва), Евгений Чернов (аренда в «Балтику»).

Клуб потратил — € 0, заработал – € 8 млн.

Работу «Ростова» на зимнем рынке оценить нетрудно, ведь клуб не подписал ни одного игрока. Вряд ли Валерий Карпин сам отказался от поиска новичков. С другой стороны, турнирное положение не требовало от ростовчан каких-то активных действий на рынке. От зоны стыков они оторвались на 10 очков, а отставание от топ-5 тоже слишком велико.

Во второй части сезона у «Ростова» могут быть проблемы в центре поля из-за ухода Глебова в московское «Динамо». Но заработал клуб на трансфере капитана хорошо. Усугубляет ситуацию бунт другого центрхава – Родриго Саравии, который отказался возвращаться в команду. Вот бы Виктору Онопко – ассистенту Карпина – сбросить сейчас лет 20!

Пришли: –

Ушли: Джоэль Фамейе («Академия Пушкаша», Венгрия), Даниил Кузнецов (аренда в «Урал»), Александр Ломовицкий (аренда в «Факел»), Умарали Рахмоналиев (аренда в «Сабах», Азербайджан).

Клуб потратил — € 0, заработал – € 350 тыс.

У «Рубина» ситуация такая же, как у «Ростова». Вылет команде Рашида Рахимова не грозит, но и на верхние этажи не подняться. По всей видимости, это стало причиной того, что казанский клуб обошёлся в зимнее окно без трансферов «на вход». Огромный успех для «Рубина» – сохранение в составе Мирлинда Даку.

Из ушедших в январе-феврале футболистов ни один не был основным. Единственный, кто отметился результативным действием в РПЛ, – Фамейе, забивший гол с пенальти. Да, скамейка у Рахимова теперь короче, и это неприятный для тренера факт. Но точно не оправдание в случае ухудшения результатов.

Пришли: Ифет Джаковац («ТСЦ Бачка Топола», Сербия), Йонуц Неделчяру («Палермо», Италия).

Ушли: Максим Палиенко («Урарту», Армения), Никита Баранок (аренда в «Витебск», Беларусь), Мавис Чибота (аренда в «Бней-Сахнин», Израиль), Боян Димоски (аренда в «Партизан», Сербия), Илья Тимошенко (вернулся из аренды в «Родину»).

Клуб потратил — € 1,1 млн, заработал – € 0.

Лучший из дебютантов РПЛ по итогам первой части сезона добавил по одному квалифицированному легионеру в среднюю линию и в центр обороны. Румына Неделчяру мы хорошо помним по выступлениям за «Уфу». Если он не сдал, играя в Серии В за «Палермо», то точно поможет «Акрону». Джаковац был довольно результативен в составе участника Лиги конференций. Если повезёт, в его лице тольяттинцы получат «нового Лончара».

С точки зрения соотношения приобретений и потерь у «Акрона» за зиму ослабла только линия атаки. Клуб явно не угадал с летним подписаниями Чиботы и Тимошенко – оба форварда задержались в команде всего на полгода. Но когда в составе есть Артём Дзюба, за атаку можно не беспокоиться. Тем более и его напарник-конкурент Беншимол тоже отрабатывает свою зарплату.

Пришли: Лука Гагнидзе (аренда у «Динамо» Москва), Антон Зиньковский (аренда у «Спартака»).

Ушли: Артём Соколов (аренда в «Челябинск»), Франко Ороско (вернулся после аренды в «Ланус»), Виктор Мендес (вернулся после аренды в ЦСКА).

Клуб потратил — € 0, заработал – € 0.

Перед зимним перерывом «Крылья Советов» трясло так, что за самарскую весну было тревожно. Будущее главного тренера и некоторых важных игроков команды вызывало сомнения. Однако Игорь Осинькин по-прежнему у руля, а больших дыр в составе нет. Мендес не вернулся из Чили – клуб арендовал у московского «Динамо» Гагнидзе. Ороско возвратился в Аргентину после отказа от выкупа его контракта – «Спартак» отправил в Самару Зиньковского.

В общем, состав позволяет «Крыльям Советов» преуспеть в борьбе за выживание. Правда, Бенхамин Гарре одной ногой в «Васко да Гама». Это потеря для Осинькина. Но, объективно говоря, не настолько серьёзная, какой стала бы ещё год назад, когда аргентинец был голоден до игры в РПЛ.

Пришли: Мохамед Аззи («Белуиздад», Алжир), Кирилл Помешкин («Космос»).

Ушли: Залимхан Юсупов («Черноморец»), Владимир Ковачевич («Сокол»), Антон Крачковский (аренда в «Туран», Азербайджан), Никита Гойло (вернулся из аренды в «Зенит»).

Клуб потратил — € 250 тыс, заработал – € 100 тыс.

Махачкалинскому клубу требовался игрок, способный закрыть весь правый фланг после серьёзной травмы Александра Сандрачука. Цель найти защитника/латераля была достигнута – «Динамо» договорилось о трансфере алжирца Аззи. 22-летний легионер, как говорят, довольно быстрый, выносливый и жёсткий футболист, так что его трансфер не должен стать ошибкой. А вот подписание 20-летнего центрхава Помешкина – это, видимо, ход на перспективу.

Всех своих ключевых футболистов махачкалинское «Динамо» оставило в команде. Юсупов и Крачковский в первой части сезона РПЛ провели на поле чуть более 300 минут, а двое других ушедших фактически не играли. Достаточно хорошая трансферная кампания получилась у южан.

«Пари НН»

Пришли: Хуан Кастильо («Форталеса», Колумбия), Тьяго Весино (аренда из «Велес Сарсфилд», Аргентина), Вячеслав Грулёв («Динамо» Москва), Ярослав Крашевский («Химик»), Илья Агапов (аренда из ЦСКА), Александр Кокшаров (аренда из «Краснодара»).

Ушли: Иброхимхалил Юлдошев (продажа после аренды в «Нефтчи», Узбекистан), Дан Глейзер («Кайрат», Казахстан), Дмитрий Тихий («Урарту», Армения), Илья Жигулёв («КАМАЗ»), Зе Турбо (аренда в АЕЛ, Кипр), Кирилл Боженов (аренда в «Челябинск»), Николоз Кутателадзе (аренда в «Динамо» Тбилиси, Грузия), Огнен Ожегович (аренда в «Сакарьяспор», Турция), Иван Кукушкин (аренда в «Балтику»), Кирилл Глущенков (аренда в «Торпедо» Жодино, Беларусь).

Клуб потратил — € 400 тыс, заработал – € 400 тыс.

«Пари НН», в отличие от остальных клубов РПЛ, устроил мини-революцию в зимнее окно. Под назначенного незадолго до зимней паузы главного тренера Виктора Гончаренко серьёзно поменяли состав. Список ушедших футболистов такой длинный, что хватило бы почти на целую команду. Жалеть, кажется, особо не о ком. Нападающие забивали мало (Ожегович и Зе Турбо положили по паре мячей), а из игроков других амплуа более-менее стабильно выходил на поле только Боженов, но на его позицию левого латераля подписаны сразу двое – защитник молодёжной сборной России Крашевский и загадочный колумбиец Кастильо.

Если по этому дуэту молодых латералей есть какие-то сомнения, то остальные новички точно помогут «Пари НН». Вернувшийся из ЦСКА Агапов добавит силы центру обороны. А в линии атаки появились три разноплановых форварда – Кокшаров, Грулёв и Весино. Российских нападающих представлять не нужно. Если бы не травмы, Кокшаров с Грулёвым были бы более ценными фигурами для «Краснодара» и московского «Динамо» соответственно. Повреждения залечены. Надо доказывать в Нижнем.

«Химки»

Пришли: –

Ушли: Хетаг Хосонов («Торпедо»), Неманья Анджелкович («Актобе», Казахстан), Алишер Одилов («Навбахор», Узбекистан), Сергей Терехов («Сочи»), Седрик Гогуа («Шинник»), Самину Абдуллахи («Хуарес», Мексика), Денис Глушаков (без клуба), Кирилл Панченко (завершил карьеру).

Клуб потратил — € 0, заработал – € 500 тыс.

«Химкам» в их финансовом положении на фоне истории с арестом инвестора Туфана Садыгова, очевидно, не до поиска новичков. Опять появляются слухи о возможных забастовках игроков и о том, что главный тренер Франк Артига может уйти и пожаловаться на клуб. В общем, оценивать нечего. Если Артига и футболисты подмосковной команды доплывут до финиша, не бросив вёсел, то уже будет хорошо.

В такой ситуации даже удивительно, что «Химки» не лишились никого из основных игроков, кроме Хосонова. Раздутый состав сократился на восемь человек, тем не менее по-прежнему достаточно глубокий. А главное – боеспособный по именам. Но «Химки» будут главной загадкой на старте второй части сезона РПЛ.

«Факел»

Пришли: Белайди Пуси («Шамахы», Азербайджан), Антон Ковалёв («Торпедо» Жодино, Беларусь), Альберт Габараев («Тобол», Казахстан), Александр Ломовицкий (аренда из «Рубина»).

Ушли: Евгений Марков («Урал»), Владислав Мастерной («Черноморец»), Табо Селе («Кайзер Чифс», ЮАР), Лука Багателия (аренда в «Волгу», Ульяновск), Абдула Багамаев (аренда в «Динамо» Владивосток).

Клуб потратил — € 100 тыс, заработал – € 350 тыс.

У «Факела» традиционно задача купить на один рубль то, на что остальные тратят 3, 5 или 10. Исходя из своих возможностей, воронежский клуб вроде бы неплохо укрепился: взяты новичок в центр обороны, два игрока на фланги и один — в линию атаки. Но насколько каждый из этого квартета соответствует РПЛ, ещё неизвестно. Ломовицкий как-то потерялся в Казани, а остальные для российского чемпионата ноунеймы. Люди без опыта выступлений на высоком уровне, хотя Габараев в «Тоболе» поиграл в еврокубках.

Большой минус для «Факела», что клуб не удержал хотя бы до конца сезона своего лучшего бомбардира Маркова. Видимо, предложение от «Урала» как для самого игрока, так и для воронежцев, было из разряда «невозможно отказаться». Готов ли заменить Маркова албанец Пуси, забивший пять голов в 21 матче чемпионата Азербайджана, станет понятно, только когда возобновится сезон.

«Ахмат»

Пришли: Лео Гогличидзе («Урал»), Родриго Руис Диас («2 мая», Парагвай), Вадим Ульянов («Кайрат», Казахстан), Георгий Мелкадзе («Колхети», Грузия), Даниил Зорин (аренда из «Спартака»).

Ушли: Камило («Гремио», Бразилия), Михаил Опарин («Шинник»), Лукас Ловат (аренда в «Гояс», Бразилия), Фелиппе Кардосо (аренда в «Хэнань», Китай).

Клуб потратил — € 300 тыс, заработал – € 1 млн.

«Ахмат» оказался в зоне вылета, к чему не привык. Клуб из Грозного пытается спастись за счёт трансферной кампании, которая пока выглядит противоречиво. Особенно после побега Камило, не захотевшего возвращаться в Россию и подписавшего контракт с «Гремио».

Есть вопросы по поводу того, насколько готовы помочь в рубке за выживание молодой спартаковский талант Зорин и экс-форвард «Спартака» Мелкадзе, не забивавший много и в Грузии. Размены Ловата на Гогличидзе на фланге обороны, а Кардосо на Руиса Диаса в линии атаки тоже как будто бы не гарантия улучшения результатов команды. Да, Руис Диас – лучший бомбардир парагвайской Клаусуры с семью голами. Но это чемпионат Парагвая. Кардосо до переезда в РПЛ забил восемь мячей за сезон в Португалии, а всё равно не заиграл в «Ахмате». Не поспешили ли отправить его в Китай? Что касается трансфера Ульянова, то экс-голкипер «Кайрата», очевидно, заменит Опарина в роли второго вратаря «Ахмата».

«Оренбург»

Пришли: Максим Савельев («Енисей»), Алексей Татаев («Алания»).

Ушли: Матиас Перес («Серро Портеньо», Парагвай), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда», ОАЭ), Алексей Кеняйкин («Волга», Ульяновск), Батраз Гурциев (аренда в «Сокол»).

Клуб потратил — € 260 тыс, заработал – € 3 млн.

«Оренбург» в катастрофическом положении. Отставание от зоны стыков – шесть очков, от спасительного 12-го места – восемь. Складывается впечатление, что зимнюю кампанию клуб провёл уже с мыслями о предстоящем выступлении в Первой лиге.

«Оренбург» не подписал ни одного футболиста из-за рубежа. Даже в аренду не взял. В Первой лиге лимит на легионеров как раз жёстче, чем в РПЛ. В то же время отдал двух ценных иностранцев – Переса и Горбани. Новичками клуба стали два российских игрока, чьи зарплаты, опять же, могут соотноситься с будущими реалиями. Центральный защитник Татаев и форвард Савельев, у которых нет опыта выступлений в РПЛ, пришли из команд Первой лиги. Правда, Татаев поиграл за «Млада Болеслав» в чемпионате Чехии, но это было давно. Владимир Слишкович не дождался усиления состава.