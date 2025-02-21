Футбольного арбитра наказали за автограф, взятый у Месси после матча

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) применила санкцию к арбитру Марко Ортису за то, что он попросил автограф у восьмикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси после матча. Об этом сообщает телеканал ESPN.

В ночь на 20 февраля "Интер Майами" обыграл "Канзас-Сити" (1:0) в первой встрече двухматчевого противостояния первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ. После окончания матча главный арбитр встречи Ортис подошел к Месси и попросил его автограф. Организация не раскрывает, какие дисциплинарные меры приняты в отношении судьи.

"КОНКАКАФ известно о взаимодействии, которое произошло между судьей Марко Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка вчерашнего матча Кубка чемпионов между "Канзасом" и "Интер Майами". В ходе расследования КОНКАКАФ выяснил, что судья подошел к игроку, чтобы попросить футболку для члена семьи. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения официальных лиц на матчах конфедерации. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ", - сказали в организации.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ проходит с 4 февраля по 1 июня. Действующим чемпионом является мексиканский клуб "Пачука", который не сможет защитить титул, так как не квалифицировался на турнир. Победитель получит возможность выступить на Межконтинентальном кубке в 2025 году и клубном чемпионате мира (2029).