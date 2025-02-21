Радимов назвал три лучших трансфера РПЛ этой зимы

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал лучшие зимние трансферы в Российской Премьер-Лиге, выделив топ-3 лучших, по своему мнению.

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«Под третьим номером — Глебов. «Динамо» нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо. На втором месте — в совокупности «Спартак» со своими 50 и более миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство. Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится. Под первым номером — Луис Энрике из «Зенита», это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, полузащитник Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо» за, как сообщают разные источники, € 8-9 млн с учётом бонусов. Вингер Луис Энрике стал игроком «Зенита», перейдя из бразильского «Ботафого» за, ориентировочно, € 33 млн. Крайний нападающий «Спартака» Солари перебрался в стан красно-белых из «Ривер Плейт» примерно за € 10 млн.