«Краснодар» победил «Динамо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч «Краснодара» и московского «Динамо». Команды встречались в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «быков».

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«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма счёт открыл крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 50-й минуте защитник Джованни Гонсалес укрепил преимущество команды Мурада Мусаева. На 82-й минуте нападающий Ярослав Гладышев сократил отставание московской команды.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке.