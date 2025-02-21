Агент Игнатьева объяснил переход российского игрока в клуб из Алжира

Алан Агузаров, представляющий интересы российского форварда Ивана Игнатьева, рассказал, что стало определяющим фактором при трансфере нападающего в алжирский клуб «ЖС Кабилия». В начале февраля армянский «Урарту» объявил о переходе Игнатьева в «ЖС Кабилию». Иван уже успел отметиться забитым мячом в единственном матче за команду.

© Чемпионат.com

— Ваня долго не раскачивался, забил в первой же игре. Игра, кстати, была очень принципиальной — в гостях с чемпионом страны, полный стадион, сумасшедшая атмосфера! Его в принципе брали в команду как человека, который сходу начнет давать результат и станет одним из лидеров.

— Как возник у Игнатьева вариант с Алжиром? И почему он перешёл всё таки туда, хотя в Армении всё было явно неплохо, и ещё предстояла вторая часть сезона?

— Главным тренером команды является Циннбауэр. Если помните, он какой то период был тренером «Локомотива». Как раз когда Ваня был в команде. Тренер и проявил инициативу и сильную заинтересованность в подписании Игнатьева.

Да, в Армении Ваня шёл на первом месте в списке бомбардиров, а команда продолжала бороться за золото, но в итоге приняли такое решение и считаем это однозначным шагом вперёд. Именно общение с тренером и его сильная заинтересованность сыграли ключевую роль в данном переходе.

— На какой срок подписан контракт?

— Контракт рассчитан на 1,5 года.

— Писали, что «Кабилия» платит Ивану $ 20 тыс. в месяц, а со следующего сезона зарплата увеличится до $ 25 тыс. Насколько это близко к истине?

— Данная информация близка к правде. Но финансовый фактор не влиял на трансфер, — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», «Железничар Панчево», «Урарту» и на данный момент за «ЖС Кабилию».