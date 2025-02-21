«Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

Московское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.

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Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе «бело‑голубых» мячи забили Денис Макаров, Муми Нгамале и Егор Смелов. У «Урала» отличились Айрат Хабибулин и Никита Морозов.

Позже в пятницу команда Марцела Лички проведет еще один товарищеский матч — против «Краснодара». Начало игры — в 16:00 мск.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ. «Урал» идет третьим в таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги после 21 тура.

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